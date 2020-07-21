Fatih Terim'den gençlere; 'İşte size fırsat'

Fatih Terim bu sezonu Emin Bayram'ı ön plana çıkardı. Takıma uyumu ile dikkat çeken 19 yaşındaki futbolcu, oynadığı maçlarda geçer not almayı başardı.



Gelecek sezon Ozan Kabak'ın yaptığı patlamayı gerçekleştirmesi bekleniyor. Terim'i bu dönemde hayal kırıklığına uğratan gençler de var. Bunların başında Mustafa Kapı, Birhan, Ahmet Sivri, Celil ve Gökay geliyor. Doğan Can, Sefa, Metehan, Abdüssamed ve Ercan da Terim'e beklediklerini sunamadı.



YERLİ FUTBOLCULAR DEĞERE BİNDİ

Fatıh Terim, Yunus Akgün, Emirhan, Recep, Ali Yavuz ve Atalay'dan ise henüz vazgeçmiş değil. 5 oyuncunun da uzun süredir öne çıktığını ancak formayı giyecek seviyeye tam olarak gelmediğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Hepinize çok güveniyorum. Bu dönem yerli isimler öne çıkacak. Çok çalışan ve bu fırsatı kaçırmayın" dedi.



Terim ayrıca Emin Bayram'ın partneri Metehan'ın yanı sıra Atalay ve Erencan'nın da öne çıkmasını bekliyor.



