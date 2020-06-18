Fatih Terim'den Gaziantep FK maçında değişiklik!

Muslera ve Andone'siz 7 hafta geçirecek olan Galatasaray'da Marcao'nun sakatlığı sürüyor. Donk ve Adem cezalı. Sarı-kırmızılıları, Gaziantep FK maçında çok farklı 11 bekliyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Galatasaray.org
Fatih Terim'den Gaziantep FK maçında değişiklik!
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18 Haziran 2020 10:18
Pandemi sürecinin ardından kapkara bir hafta geçiren Galatasaray'ı zorlu günler bekliyor. Teknik Direktör Fatih Terim, Gaziantep FK maçında zorunlu değişiklikler yapacağı bir 11'le sahaya çıkacak. Muslera'sız kalan Cimbom'da Andone de sezonu kapattı ve kulübü Brighton'a geri dönüyor. Marcao'nun da sakatlığı sürüyor. Rize'de kırmızı kart gören Adem Büyük ile sarı kartla cezalı duruma düşen Donk, Antep kadrosunda olamayacak.

FALCAO YALNIZ ÇIKACAK

Üst üste gelen büyük eksikler Terim'in başını ağrıtıyor. Tecrübeli hoca, Gaziantep FK karşısında kaleyi Okan Kocuk'a emanet edecek. Savunmanın göbeğinde Ahmet Çalık ile genç Emin Bayram'ın şans bulması beklenirken forvet hattında Falcao yalnız kalacak. Üst üste 3. lig şampiyonluğunu hedefleyen sarı-kırmızılıların bu kadar zor geçen dönemi nasıl atlatacağı merak konusu.

Terim ve ekibi, moral bozukluğu içinde olan futbolcuları tekrar havaya sokmak için yoğun çaba sarfediyor. Genç isimler de kendini göstermek istiyor.



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