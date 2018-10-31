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Fatih Terim'den Garry Rodrigues'e uyarı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son haftaların formsuz ismi Rodrigues'le özel bir görüşme yaptı.

Fatih Terim'den Garry Rodrigues'e uyarı
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31 Ekim 2018 09:17
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son haftaların formsuz ismi Garry Rodrigues'le özel bir görüşme yaptı.

Oyuncusuna bir sıkıntısı olup olmadığını soran tecrübeli hoca, "Senden daha fazlasını bekliyoruz. Neler yapabileceğini daha önce gösterdin. Yine yapmalısın. Gidişatını beğenmiyorum, bir an önce toparlanmalısın" yönünde ifadeler kullandı.

Rodrigues'in de skora daha fazla katkı yapmak üzere hocasına söz verdiği öğrenildi.

27 yaşındaki Garry Mendes Rodrigues bu sezon toplamda 12 maça çıkarken 3 gol attı

İMZAYI ATTI, TAKIM OYUNUNU UNUTTU!

Kulübün 4 Eylül tarihinde sözleşmesine iyileştirme yaptığı Garry Rodrigues'in zammı aldıktan sonra ortaya koyduğu performans sınıfta kaldı. Yıldız oyuncunun geride kalan 1 aylık süre zarfında perde arkasında kendisine yapılan tüm uyarılara karşın bencil bir oyun ortaya koyması ve takım oyununa önem vermemesi camiada kendisi adına eksi puan olarak yazıldı.



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