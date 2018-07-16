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Fatih Terim'den Garry Rodrigues hamlesi

Galatasaray'da Garry Rodrigues'e özel markaj! Fatih Terim, geçen sezonun flaş ismi Gary Rodrigues'i yakın markaja aldı.

Kaynak: Türkiye
Fatih Terim'den Garry Rodrigues hamlesi
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16 Temmuz 2018 10:14
Galatasaray'da Fatih Terim, geçen sezonun flaş ismi Garry Rodrigues'i yakın markaja aldı.

Finansal Fair-Play sebebiyle satılması gündeme gelen 27 yaşındaki oyuncuyla idman sırasında kısa bir konuşma yapan Terim "Hep böyle kal" diyerek, çalışmalarından memnun olduğunu dile getirdi.

"Dattiri dat dat Muğdat" dillerde

Yeni transfer Muğdat Çelik, antrenmanı izlemeye gelen taraftarların diline düştü. Gurbetçi sarı-kırmızılılar, Muğdat'a golleri sonrası taraftarın söylemesini istediği tezahürat olan "Dattiri dat dat dattiri dat dat Muğdat"ı yaptı.

Hasan Şaş Donk'a sardı!

Teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılarından Hasan Şaş, yeni mukavele yenileyen Ryan Donk'a takıldı. Genç antrenör, idman sırasında oyuncuyla şakalaşırken kahkahalar havada uçuştu.

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