Fatih Terim'den Galatasaray'da bir ilk

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1996-2000 arasında sarı-kırmızılı takımda teknik adam olarak mesaiye başlayan Terim, Türk futbol tarihine geçen bu dönemde tarihte ilk kez 4 sene üst üste şampiyonluk yaşayan ilk teknik direktör olurken, 2000 yılındaki UEFA Kupası zaferiyle de bu başarısını unutulmaz bir şekilde taçlandırdı.Özhan Canaydın başkanlığında 2002'de yeniden göreve gelen Terim, ilk sezonundaki ikincilikten sonra Olimpiyat Stadı'nda geçen 2003-2004 sezonunda hayal kırıklığı yaşatmıştı. Alınan kötü sonuçlardan sonra sezon bitmeden sarı-kırmızılı takımdaki görevinden ayrılmıştı.2011'de Ünal Aysal ile 3. kez Florya'nın patronu olan Terim, kurduğu yeni kadro ile 2012 ve 2013'te iki şampiyonluk daha yaşayarak Galatasaray'daki mutlu son sayısını 6'ya çıkardı. 2013- 2014 sezonun başında ise başkan Ünal Aysal ile yaşanan anlaşmazlıklar ve Milli Takım'dan gelen teklif sonrasında Terim ile Galatasaray'ın yolu dün akşama kadar ayrılmıştı.Dursun Özbek'in Tudor ile yolları ayırmasından sonra aklındaki ilk isim Fatih Terim'di ve hatta erken seçim kararını almasındaki en önemli etkenlerden biri yönetimde onu istemeyen bazı isimleri değiştirme isteğiydi.Geçen 3 günde sarı-kırmızılı camia ve taraftarların büyük baskısı ve "Bu zor dönemde kimse görevden kaçamaz" söylemlerinin tavan yapması sonrasında işler adeta hızlandı. Dursun Özbek ile Terim arasında dün akşam ilk önce telefon trafiği yaşandı. Daha sonra başkan Özbek ile kardeşi Mehmet Özbek, Fatih hocanın Tarabya'daki evine gitti. Yapılan zirvede son nokta kondu ve Galatasaray'da 4. kez Fatih Terim yeni dönem başladı.