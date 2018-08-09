  •  
    G.Saray'ın yeni forması belli! İstanbul Boğazı...
  •  
    Ve F.Bahçe'den 2. Lig'e sürpriz transfer, resmi...
  •  
    Türkiye için yeni rekor! Bonservis kralı 15 isim
  •  
    F.Bahçe'de transfer için Şampiyonlar Ligi ŞARTI
  •  
    Terim raporunu verdi; "Görmek dahi istemem"

Fatih Terim'den Galatasaray taraftarına mesaj!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Twitter'dan taraftarlara mesaj yolladı. Fatih Terim, "Yolumuz açık, başımız dik, yeni bir mücadeleye hep birlikte çıkıyoruz. Allah yardımcımız olsun" dedi.

Kaynak: DHA
Fatih Terim'den Galatasaray taraftarına mesaj!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ağustos 2018 19:22
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni sezon öncesi sarı kırmızılı taraftarlara mesaj gönderdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 'Hedef 22' vurgusu yapan deneyimli teknik adam, "Galatasaray, imkansız ve hayal denilenleri gerçeğe dönüştürüp tarihe geçen, zorlukları birleşerek aşan, değişimin öncüsü, sahada ruhunu, tribünde varlığını ortaya koyan ve en önemlisi inanmaktan vazgeçmeyenlerin takımıdır. Yolumuz açık, başımız dik, yeni bir mücadeleye hep birlikte çıkıyoruz. Allah yardımcımız olsun" ifadelerine yer verdi.

Terim'in yaptığı bu paylaşım dakikalar içerisinde binlerce kez paylaşıldı.


Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için