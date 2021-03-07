Fatih Terim'den futbolcularla toplantı! "Kalan maçları kazanıp şampiyon olacağız"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi, Ankaragücü maçının olumsuz havasını dağıttı.

Haber; Milliyet
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Fatih Terim'den futbolcularla toplantı! 'Kalan maçları kazanıp şampiyon olacağız'
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07 Mart 2021 09:45
"Kolay fikstür" gibi gösterilen karşılaşmalar arasında yer alan Ankaragücü'nden darbe alan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, çok sık yapmadığı bir şey gerçekleştirdi, öğrencileriyle bir toplantı yaparak takımı ayağa kaldırmaya çalıştı.

Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; Karşılaşma öncesinde, olumsuz havayı dağıtmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılı kulübün teknik patronu, keyiflerini kaçıran yenilgiyi unutmalarını, geleceğe bakmalarını istedi. Ankaragücü karşılaşmasının unutulması gerektiğini dile getiren Terim, şunları söyledi:

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

"Ankaragücü maçı geride kaldı. Unutmamız lazım. Şimdi önümüzde her karşılaşmanın final gibi görülmesi gereken bir döneme giriyoruz. İyi bir takımız ve sizler de iyi oyuncularsınız. Kalan bütün maçları kazanıp şampiyon olacağız."

Oyuncularını hakemler konusunda da uyaran Terim, kart konusunda hassas davranılmasını ve gereksiz kart görülmemesini söyledi.

Tecrübeli hoca, Sivas'a karşı ilk golü bulmalarının önemini de oyuncularına anlattı. Sarı-kırmızılı teknik adam, rakiplerinin de bu karşılaşmayı, "kendilerini gösterme maçı" olarak gördüğüne vurgu yaparak, boş alan bırakmamaları gerektiğine vurgu yaptı. 

 


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