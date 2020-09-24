Galatasaray, kağıt üzerinde daha kendilerinden daha zayıf görünen rakibi Hajduk Split'i oldukça ciddiye alıyor.



Sezona iyi bir başlangıç yapılmasına rağmen henüz yolun başında olduklarını oyuncularına ifade eden teknik direktör Fatih Terim de oyuncularına işi sıkı tutmaları yönünde direktifler veriyor.



Özellikle hafta sonu oynayacakları Fenerbahçe derbisini unutup Hajduk Split maçına konsantre olmaları gerektiğini vurgulayan deneyimli teknik adamın, "Tek maçlık bir eleme maçına çıkacağız. Hata yapma lüksümüz yok. Avrupa'da önce gruplara kalıp ardından da gidebildiğimiz yere kadar gitmeliyiz. Sezon başında zorlu bir fikstürün bizleri beklediğini biliyorduk. İyi başladık ama devamını getirmeliyiz. Rehavete yer yok" sözleriyle takımını uyardığı kaydedildi.



KAZANAN TURLUYOR



Galatasaray-Hajduk Split maçını kazanan takım, adını play-off turuna yazdıracak. Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Rövanş karşılaşması olmayacağı için müsabakayı kazanan ekip, play-off turuna yükselecek.



Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselmesi durumunda Hollanda veya İskoçya takımıyla eşleşecek. Sarı-kırmızılı ekip, 3. eleme turunu geçip play-off turuna kalması halinde Hollanda'nın Williem II takımıyla İskoçya temsilcisi Rangers arasında oynanacak maçın galibiyle karşılaşacak.







Fatih Terim'den futbolcularına rehavet uyarısı!