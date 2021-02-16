Fatih Terim'den futbolculara ev ödevi

Buz ve çamurlu zeminde Kasımpaşa'yı yenerek liderlik koltuğundaki yerini koruyan Galatasaray'da, Terim futbolculara iki gün izin verirken; ligdeki Alanya deplasmanı öncesi, oyuncularından kupada kaybettikleri maçı tekrar izlemelerini istedi.

Haber; Fanatik
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Fatih Terim'den futbolculara ev ödevi
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16 Şubat 2021 11:50
Haftayı 3 puanla kapatan Galatasaray, zirvedeki yerini korudu. Buzla kaplı, çamurlu zeminde, olumsuz hava şartlarına rağmen ayakta kalmayı başaran ve Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Sarı-Kırmızılılar, gözünü ligdeki Alanyaspor deplasmanına çevirdi.

Cumartesi günü oynanacak karşılaşma öncesi teknik patron Fatih Terim, takımına 2 gün izin verdi. Ancak tecrübeli hoca bu izni verirken, yanına bir de ev ödevi iliştirmeyi ihmal etmedi. Terim, öğrencilerinden kupada kaybettikleri Alanyaspor karşılaşmasını yeniden izlemelerini ve hatalarını kendilerinin görmelerini istedi.

Oyun planı güncellenecek

Bu sırada Terim ve ekibi de tekrar Alanyaspor analizi yapmaya başladı. Oyun planı bu mücadeleye özel olarak yeniden güncellenecek. Sarı-Kırmızılı takım, salı günün de izinli geçirip, çarşamba günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanacak. İlk idmanın hafif tempoda geçeceği, perşembeden itibaren taktik provalara ağırlık verileceği öğrenildi.



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