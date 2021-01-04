Fatih Terim'den futbolculara; "Ayağa kalkmalıyız"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor maçı sonrası futbolcularıyla konuşma yaptı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'den futbolculara; 'Ayağa kalkmalıyız'
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04 Ocak 2021 10:51
Cezası nedeniyle Antalyaspor karşılaşmasında kulübede yer alamayan ve mücadeleyi tribünden izleyen Fatih Terim 90 dakikanın ardından soyunma odasına indi. Maç içerisinde kaçan pozisyonlara oldukça sert tepkiler gösteren tecrübeli hocanın, sıcağı sıcağına yaptığı toplantıda öğrencilerine sahip çıktığı kaydedildi.

Fatih Terim: 'Ayağa kalkmalıyız'

Lig maratonunda böyle kayıpların olağan olduğunu belirten Terim, "Üzülmeye vaktimiz yok. Kafanızı yerden kaldırın ve Konya maçına odaklanın. Lig uzun bir maraton ve bu tarz maçlar olması normal. Bir an önce toparlanıp, ayağa kalkmalıyız" dediği belirtildi.





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