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Fatih Terim'den Florya'da Diagne'ye nasihat

Fatih Terim, "Biz seni kaliteni bilerek transfer ettik. Şu ana kadar beklentilerin altındasın ama Benfica maçı iyi bir fırsat. Gollerini at. Hem biz tur atlayalım, hem de sen hayata dön" diye konuştu.

Kaynak: Güneş
Fatih Terim'den Florya'da Diagne'ye nasihat
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20 Şubat 2019 09:34
Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Diagne'ye Fatih Terim'den tatlı sert uyarı. Henüz bekleneni veremeyen Senegalli golcü ile bir görüşme yapan Sarı-Kırmızılı takımın teknik patronu, Avrupa Ligi son 32 turunda oynanacak Benfica rövanşı öncesi bir motivasyon konuşması yaptı.

Tecrübeli çalıştırıcı, Diagne'ye şunları söyledi:

FUTBOLDA BÖYLE SIKINTILAR OLUR

"Senin ne kadar kaliteli bir golcü olduğunu bilerek transfer ettik. Şu ana kadar istenen performansı ortaya koyamamış olabilirsin. Futbolda böyle şeyler her zaman olabilir. Yeni takım, yeni ortam, yeni arkadaşlar bazen olumsuz etki yapabilir. Böyle durumlarda özellikle golcüler için atılacak bir golün çok büyük önemi var. İnanıyorum ki senden beklenen performansı artık göstermeye başlayacaksın."

SENİN İÇİN DÖNÜM NOKTASI CİM-BOM

"Benfica karşılaşması senin için dönüm noktası olabilir. Artık kendini gösterme vaktin geldi. Tur için mutlaka kazanmamız gereken bir maça çıkıyoruz. Galibiyet golleri senden gelsin. Hem turu geçelim, hem de sen üzerindeki şanssızlığı kır. Sana güveniyorum. Takım arkadaşların ve taraftarlar da güveniyor. Artık her şey senin elinde..."

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