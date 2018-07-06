Fatih Terim'den Florya'da 24 saat mesai

Galatasaray'da gündem yoğun... Teknik patron Fatih Terim ve ekibi, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne adeta üs kurdu. Tüm vaktini tesislerde geçiren Terim ve yardımcıları, antrenman saatleri dışında da mesaiye devam ediyor.Teknik heyetin, scout ekibi tarafından önerilen futbolcular için hazırlanan videoları gün boyunca izlediği ve transfer listesi oluşturduğu öğrenildi. Terim'in planı, Güney Amerika ve Afrika'da yetişen genç yeteneklerden potansiyeli olanları tespit ederek Galatasaray'a kazandırmak.Belirlenen isimler hakkında yönetimin maliyet araştırması yapacağı ifade ediliyor. Terim ayrıca transfer görüşmeleri hakkında da anlık bilgi alarak değerlendirme yapıyor.