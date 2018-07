Fatih Terim'den flaş transfer açıklaması

teknik direktörü, Sakaryaspor ile oynanan hazırlık maçının ardından transfer konusuna değindi ve flaş sözler kullandı.İşte Fatih Terim'in maç sonu yaptığı açıklamalar;Galatasaray taraftarları ümitsizliğe kapılmasın. UEFA ceza vermiş olabilir. Kim yanlış yaptı, doğru yaptı diye tartışmak çok yanlış. Zaman alıyor. Yakın zamanda bazı haberlerimiz olabilir. Ne yapıyorsak Galatasaray için yapıyoruz. GS TV'ye çıkmak istiyorum yakın zamanda. Her gün bir transfer haberi okuyoruz. Resmi hiçbir teklif yok. Şampiyon bir takımız, teklif gelmesi çok normal ama gelen bir teklif yok.İnanıyorum ki Şampiyonlar Ligi'ne kadar her şeyimizi daha üste çekeceğiz. Tabii sıkıntılarımız var. Mariano birkaç hafta olmayabilir. Geçen sezonki sakatlığının bir başka türlüsü oldu. Eren, 1-2 hafta yok. Gomis de sakat.Benim sıkıntı çektiğim bir konu var. Gereksiz sayıda oyuncu tutuyoruz. Bizde başarılı olmayan bir oyuncu, her takıma gidebilmeli. Bizde başarılı olamayan bir oyuncu, her takıma gidebilmeli. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş... Milan Inter'den alır, Inter de Milan'dan alır. Dünyada bunun örnekleri var. Tutmamıştır aşı, normal bir şey. İnşallah bu sorunu da halledeceğiz. Bunu kendi içimizde halledebilirsek çok büyük bir sorun halletmiş olacağız.Genç oyuncuları boşuna kampa almadım. Galatasaray'ın geleneklerinde alt yapıdan çıkan futbolcular vardır. Bizimle devam edecek oyuncular var. Galatasaray, her sene minimum bir oyuncu içeriden çıkartmak zorunda. Biz geldiğimizde kimse yok dediler ama kimse varmış. İstenen hale getireceğiz inşallah. Akademiyi tekrar güçlendireceğiz. Orası övülen, çok şey beklenen bir yer. Onun için maçlara da koyuyorum çocukları. Bu yaz transferlerimiz olacak. Ancak mevcutlarımızın kıymetini de bilmeliyiz.