Spor Haberleri
»
Futbol
»
Sosyal Medya Dedikoduları
»
Fatih Terim'den FFP sorusuna cevap!
Fatih Terim'den FFP sorusuna cevap!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ercan Taner'in FFP sorusunu cevapladı.
13 Temmuz 2018 13:26
Facebook
Twitter
İLGİLİ VİDEO
Diğer Haberler
Dünya Transferler
Trabzonspor'un transferine pasaport engeli
Dünya Kupası 2018
Dünya Kupası'nda üçüncü kim olacak?
Sosyal Medya Dedikoduları
Fatih Terim'den FFP sorusuna cevap!
Sosyal Medya Dedikoduları
İşte Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz
Sosyal Medya Dedikoduları
Ayağını kırmak isteyene hak ettiğini vereceksin
Sosyal Medya Dedikoduları
Off-road yarışında "Bas emmi bas" ile gelen kupa
Türkiye Transferler
Ünal Karaman'dan transfer itirafı; "5 eksik var.."
Fenerbahçe
Comolli'den transfer konuşmasına güldüren yanıt
Türkiye Transferler
Koray Günter: "Beni en çok etkileyen hoca..."
Daha fazla göster
En Çok Okunanlar!
1
Galatasaray'a Beşiktaş ile rest çekti, ortada kaldı!
2
Yerry Mina'dan flaş transfer açıklaması!
3
Galatasaray'da ayrılık! Resmen açıklandı
4
Comolli, Tottenham ile 3 yıldız için masada!
5
Albayrak'tan İstanbul'da Trezeguet operasyonu!
6
Everton'dan Barcelona'ya paket teklif! Digne-Mina...
7
Ryan Babel, Flamengo'yu reddetti!
8
Galatasaray'a 2. samuray; Shinji Kagawa
9
Galatasaray'dan Trezeguet için yeni teklif!
10
James Rodriguez, Real Madrid'e dönmek istiyor!
Ana Sayfa
|
Bize Ulaşın
|
Künye
|
Kariyer
|
Mobil
|
Son Dakika Spor
|
About Us
|
Yasal Uyarı
|
Çerez Politikaları
|
Kurumsal