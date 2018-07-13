Fatih Terim'den FFP sorusuna cevap!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ercan Taner'in FFP sorusunu cevapladı.

13 Temmuz 2018 13:26
Fatih Terim'den FFP sorusuna cevap!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ercan Taner'in FFP sorusunu cevapladı.


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