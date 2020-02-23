Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye Belhanda sürprizi

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe karşısında büyük bir sürpriz yaparak Younes Belhanda'yı sahaya sürdü. Sarı-kırmızılı taraftarlar ile yaşadığı sorunların yanı sıra bu sezon şans bulduğu maçlarda bekleneni vermeyen Belhanda sürpriz bir şekilde Fenerbahçe karşısında ilk 11'de kendisine yer buldu.Lemina'nın yokluğunda orta saha kurgusunu değiştirmek zorunda kalan Fatih Terim, sakatlıktan döndükten sonra hemen her maçta forma giyen Emre Akbaba'yı yedek kulübesine çekti. Seri'nin yanında da Ömer Bayram'a forma veren Terim, hücum 4'lüsünün organizasyonunu ise Belhanda'ya verdi.Galatasaray'ın son iki sezonda elde ettiği şampiyonluğa büyük katkı sağlayan Belhanda, son 6 haftada sarı-kırmızılı takımda şans bulamamıştı. Belhanda, Süper Lig'de bu sezon 13 maça çıkıp, 1 golün altına imza atmıştı.Galatasaray'ın kadrosunu yorumlayan Tugay Kerimoğlu, "Belhanda tercihi benim için soru işareti ve oyun içerisinde de sakin kalmak zorunda. Fatih hoca, hem kontrollü bir kadro sahaya çıkartmış hem de topun kendisinde olmasını isteyeceği bir kadroyu tercih etmiş" dedi.