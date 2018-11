Fatih Terim'den Fenerbahçe sözleri: 'Maç sonu...'

Şampiyonlar Ligi'nde Schalke 04 ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve Serdar Aziz basın toplantısı düzenledi.Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde;''Bu kadar sakatın oluşu takım kurmakta zorluyor. Bu kadar kulvarda yürüdüğünüz zaman Şampiyonlar Ligi gibi üst bir organizasyonda yer alıyorsanız giren ve çıkan oyuncuların çok farketmemesi lazım. 7-8 tane sakat oyuncumuz var. Nagatomo bizim için çok önemli. Emre ve Fernando çok önemli. Artı bir de Eren var. Neredeyse takımın yarısı. Bardağın dolu tarafından bakarsak 2-3 oyuncu sakatlıktan döndü. Birçok oyuncumuz milli takımlardan sakat döndü. Çok derin bir kadroda bunlar tolere edilebilir ama Türkiye Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ni birlikte götürmek için her mevkiide bir ve iki numaranın birbirlerine çok yakın olmaları gerekiyor. Grupların özellikle 3 ve 4. maçları grubun akıbetini belirleyecek maçlar olur. Oyuncularım da maçın ne kadar önemli olduğunu biliyorlar. Kadro seçerken parantez içinde yapar ya gazeteciler, öyle bir durumumuz yok.''Schalke takımı iyi bir takım. Tedesco gibi genç ve iddialı bir hocaları var. Çok daha iyi bir hoca olacak bence. Öyle görünüyor. Dinamik bir takımla oynayacağız. Aramızdaki tek fark, biz derbi oynadık. Onlar derbi oynamadı. Ama 4 ve 5 puandayız. Biz kaybedersek 2.lik iddiası çok zayıflar. Muhakkak devam eder ama çok zayıflar. Beraberlik halinde iş sonuna kadar devam eder. O yüzden çok kritik bir maç. İyi bir takımla oynayacağız. Kendi yerimizi beğenmiyoruz ama oynadığımız 3 maçta 1 gol yemişiz. Onlar da 2 gol atmış, 5 puan almış. Rusya'da son saniye golü atmış, Porto ile berabere kalmış. Biz iki maçı çok iyi oynadık. Lokomotiv Moskova ve Porto maçı. Schalke, İstanbul'da bizden daha iyiydi, bunu kabul etmemiz lazım. Tekrar maçı izlediğimde takımıma o kadar kızmamam gerektiğini gördük. Biz de zaman zaman iyi oynamışız. Çok kritik bir maça çıkıyoruz.Oyuncularım, oynadıkları son maçtan başka bir şey konuşmadıkları için izin verdik. Uzun bir zamandır izin vermiyorduk. Buradan da Kayseri'ye döneceğiz. 24 saat izin verdik. Bu da konsantre etmenin bir yoludur. Fiziksel yorgunluk olduğu kadar psikolojik yorgunluk oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın olması lazım. Çok üst düzey bir organizasyon. Hani diyorlar ya deplasman fobisi var diye. Öyle bir fobi yok. Türkiye Ligi çok kuvvetli arkadaşlar. Bundan sonra her Anadolu takımı, herkesi yenebilir. Bu bir başkaldırıdır. Anadolu takımlarındaki bazı oyuncular, bizim takımımızda yok. Bundan sonra herkes için tehlikeli oralar. Yiğidin hakkını yiğide vermek lazım. Bunda yabancı değişikliğinin de etkisi olduğunu söylemekte fayda var. Yenileceksek de oynayarak yenilmeliyiz.Eren'in oynama şansı sıfır. Çünkü onu buraya getirmedik. Yarın maçın skoru ne olursa olsun tüm soruları yanıtlayacağım, kimsenin merakı olmasın. Sadece siz değil, 30 milyon Galatasaraylı cevap bekler. Sonuç ne olursa olsun.Fatih Terim'den önce soruları yanıtlayan Serdar Aziz ise, ''Gruba Lokomotiv Moskova maçıyla başladık ve galibiyetle ayrıldık. Ardından Porto'da çok iyi bir performans sergiledik ama mağlup olduk. Ardından Schalke maçı, berabere kaldık. Grupta her şey ortada. Ozan kardeşim gerçekten çok yetenekli. Yaşına göre iyi özellikleri var. İyi karakterli. uzun yıllar Türk futboluna faydalı olacağını düşünüyorum. Biz de abileri olarak ona destek olmaya çalışıyoruz.'' sözlerini kullandı. Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın