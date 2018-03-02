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Fatih Terim'den Feghouli'ye son uyarı!

Fatih Terim, 3 maçtır kötü oynayan ve fazla kiloları olan Feghouli'yi son kez uyardı. Değişim olmazsa kulübe çok yakın.

Kaynak: Takvim
Fatih Terim'den Feghouli'ye son uyarı!
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02 Mart 2018 09:21
Bu sezon tartışmasız Galatasaray'ın en önemli silahlarından biri olan Sofiane Feghouli, Fatih Terim'i kızdırdı. Tecrübeli teknik adam üst üste kötü performanslar sergileyen ve kilo fazlası olan Cezayirli yıldızı son kez uyardı. Eğer değişim olmazsa Feghouli kulübenin yolunu tutacak.

AKHİSAR MAÇI BARDAĞI TAŞIRDI

Kasımpaşa maçında Terim'in 59. dakikada oyundan aldığı yıldız futbolcu, 5-0 kazanılan Bursaspor maçında da bekleneni veremedi. Fakat bardağı asıl taşıran kupadaki Akhisar karşılaşması oldu.

SON BİR ŞANS DAHA VERECEK

İkinci yarıda oyuna giren Feghouli harcadığı pozisyonlar ve güçsüz görüntüsüyle Terim'i kızdırdı. Alınan bilgilere göre tecrübeli teknik adam, Karabükspor önünde de Feghouli'ye bir şans verecek.

OYUNCULARI BÖYLE KAZANIYOR!

Yıldız futbolcu yine kötü oynarsa Belhanda ve Mariano gibi yedek kalacak. Terim bu konuyla ilgili olarak, "Benim futbocuları kazanma şeklim biraz farkı olabilir" açıklamasını yapmıştı.



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