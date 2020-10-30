Fatih Terim'den Feghouli'ye; 'Futbola odaklan'

Galatasaray'da son dönemde yönetim tarafından eleştiri oklarının hedefi olan Sofiane Feghouli, teknik heyet tarafından tekrar takıma kazandırıldı.



İdmanlarda Cezayirli oyuncu ile özel olarak ilgilenirken Terim, "Şampiyonluk yolunda sana ihtiyacımız var. Sen bu ekibin en önemli bir parçası ve yıldızısın. Şimdiye kadar yaşananları unut ve futboluna odaklan. Yeni bir döneme giriyoruz" dedi.



Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 7 maça çıkan Feghouli, gol atamazken, bir asist yaptı.



İPLER NEDEN KOPTU?



Pandemi sebebiyle futbolcular yüzde 15 indirime gitmeyi kabul ederken, Belhanda ve Feghouli buna yanaşmamıştı. Cengiz yönetimi, bunun üzerine iki oyuncunun maaşını yüzde 15 eksik yatırırken, Feghouli ve Belhanda konuyu FIFA'ya taşımış ve ipler kopma noktasına gelmişti. Terim, Erzurum maçında Belhanda'yı kazanmak için adım atarken bu hafta da sıra Feghouli'de görünüyor.



FEGHOULI YA DA ÖMER



BB Erzurum maçındaki kazanan kadroyu bozmak istemeyen Fatih Terim, yalnızca Belhanda'nın yokluğunda Etebo ve Feghouli arasında tercih yapacak. Bu noktada en önemli konu ise Feghouli'nin durumu... Herhangi bir sakatlığı bulunmayan Sofiane Feghouli hafta başından bu yana da takımla tüm taktik antrenmanlara katıldı.



Fatih Terim, tercihini Cezayirli oyuncudan yana kullanırsa, kaptanlık pazubendi Feghouli'de olacak. Bunun nedeniyse Terim'in, takım kaptanları Muslera, Arda ve Linnes'in görev almadığı maçlarda pazubendi en kıdemli, yani takımda en uzun süredir forma giyen isimlere vermesi. Bu nedenle 11'de sahaya çıkması durumunda kaptan Feghouli olacak. Eğer Fatih Terim ilk 11'de Etebo'ya görev verirse kaptanlık Ömer Bayram'ın olacak



