Fatih Terim'den Falcao'ya özel kutlama

Şili'ye attığı golle ülkesi Kolombiya'da kahraman ilan edilen Falcao, kendisini tebrik eden Fatih Terim'e "Bu patlamaya ihtiyacım vardı. Büyük moralle geliyorum. Gerçek Falcao'yu herkese izleteceğim" cevabını verdi.

Fatih Terim'den Falcao'ya özel kutlama
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16 Ekim 2020 08:14
Galatasaray'da son maçlardaki performansıyla eleştirilen Radamel Falcao, Kolombiya Milli Takımindaki performansıyia eski günlerine dönüş sinyali verdi. 2022 Katar Dünya Kupası Güney Amerika Elemelerinde Şii karşısında 72'de oyuna giren ve 90+1'de attığı golle Kolombiya'ya 2-2'1ik beraberliği getiren Radamel Falcao, ülkesinde adeta kahraman ilan edildi.

Kolombiya Futbol Federasyonu maçtan sonra sosyal medyada "Hayır ağlamıyoruz. Falcao gol attı" mesajını paylaşırken, yıldız futbolcu için ülkenin önde gelen spor yazarları "Sen bir kralsın. Falcao varsa kaybetmek yok" şeklinde yorumlarda bulundu.

FATİH TERİM'DEN TEBRİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de, futbolcusunu telefonla arayıp tebrik etti. Terim'in yıldız futbolcuya "Attığın gol büyük ustalık işiydi. İşte gerçek Falcao bu. Böyle devam etmeni istiyorum" dediği, Falca'nun ise hocasına; "O gol bana büyük moral oldu. Böyle bir patlamaya ihtiyacım vardı. Bu moralle Galatasaray'a dönüyorum. Sahada enerjimin tamamını vereceğim" cevabını verdiği öğrenildi.



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