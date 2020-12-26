Fatih Terim'den Falcao kararı: Yedek

Galatasaray, Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'ya uzun bir aranın ardından kavuştu. İşte ayrıntılar...

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'den Falcao kararı: Yedek
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26 Aralık 2020 17:57
Galatasaray'ın zorlu Trabzonspor karşılaşmasında Mbaye Diagne'den faydalanamayacak olması nedeniyle ileri uçta Oğulcan Çağlayan görev alacak. Sarı kırmızılı ekipte sakatlığı sona eren Radamel Falcao da bu maçın kadrosunda yer alacak.

61 gündür sahalardan uzak kalan, maç ve antrenman eksikliği bulunan Kolombiyalı yıldız futbolcu Trabzonspor maçında yedek soyundu. Fatih Terim, esas mevkii sağ açık olan Oğulcan Çağlayan'a forma verdi.





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