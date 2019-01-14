Fatih Terim'den Emre Mor transferine veto

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı 29 puanla 5. sırada tamamlayan Galatasaray'da golcü arayışları tüm hızıyla sürüyor. Öte yandan teknik direktör Fatih Terim, kulübün transfer politikasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Forvet ve stoper haricinde belki bir kanat, bir de orta saha oyuncusu takıma dahil edebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.İspanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Emre Mor, menajerler tarafından kiralık olarak Galatasaray'a önerildi. Fatih Terim ise "kadroda sorunlu bir oyuncu istemediği" gerekçesiyle Emre Mor transferini veto etti.Celta Vigo'nun 2017'nin Ağustos ayında 13 milyon Euro bonservis bedeliyle Borussia Dortmund'dan transfer ettiği 21 yaşındaki oyuncu geldiği günden bu yana teknik direktörleriyle sık sık problem yaşadı ve farklı zamanlarda kadro dışı bırakıldı.İspanyol ekibiyle son maçına 1 Aralık'ta Huesca karşısında çıkan Emre Mor, bu sezon oynadığı 9 maçta gol veya asist yapamadı.