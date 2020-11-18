Fatih Terim'den Diagne'ye: 'Kendini hazır tut'

FALCAO YETİŞEMEZSE DIAGNE

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, koronavirüs ve sakatlar sebebiyle tüm takımı uyardı.İmparator hücumdaki eksikler sebebiyle Mbaye Diagne ile özel görüştü. Usta hoca "Kendini hazır tut. Seni Kasımpaşa'daki günlerindeki gibi görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.Yetişmesi durumunda Falcao, o olmazsa Diagne ileri uçta forma giyecek. Terim'in böylece maç içindeki hamle oyuncu sayısı azalırken, Kayseri maçı öncesi ciddi anlamda kadro zaafiyeti ortaya çıktı.