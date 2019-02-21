Fatih Terim'den Diagne'ye Benfica terapisi; 'Sıra sende'

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Benfica karşısında birden fazla gol bulmak zorunda olan Galatasaray'da zafer planını hazırlayan teknik direktör Fatih Terim, oyuncularıyla özel toplantılar yaparak isteklerini anlattı.Büyük umutlarla transfer edilen ancak geldiği günden beri etkisiz bir performans ortaya koyan Diagne'den vazgeçmeyecek olan İmparator, Lizbon'da Senegalli öğrencisine görev verecek.Oyuncusuna, "diyen Terim'in,ifadelerini kullandığı öğrenildi.Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalmak için Benfica rövanşında gol yemeden en az iki gol atmak zorunda olan Galatasaray, Avrupa kupalarındaki elemelerde ilk maçı evinde kaybettiği 5 eşleşmeden sadece birinde tur atladı. Sarı kırmızılılar, 1991-1992 sezonunda Banik Ostrava'ya evinde 1-0 mağlup olmasına rağmen Çekya ekibini deplasmanda 2-1 yenip turu geçmeyi başarmıştı.