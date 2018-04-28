Fatih Terim'den derbide Feghouli'ye özel görev!

Derbide savunmadasilahlarını durdurmak için planlarını yapanve kurmayları hücumda da tüm detayları düşünüyor.Hafta boyunca Beşiktaş'ın tüm analizlerini oyuncuları ile paylaşan ve buna göre de idmanları yapan Terim, hücumda ise en çok iki konu üzerinde yoğunlaştı...Ligin gol krallığında zirvede yer alan Bafetimbi Gomis, kuşkusuz bu maçta da G.Saray'ın en büyük gol silahı olacak. Fransız oyuncunun derbi maçlarındaki performansı zayıf kalsa da kritik maçta Beşiktaş savunmasının gözü kulağı da Gomlis'te olacak. Golcüsüne sıkı bir markaj yapılacağını düşünen Fatih Terim, buna önlem olarak da ceza sahası içinde farklı bir strateji de hazırlıyor. Deneyimli teknik adam, Feghouli'ye özel görev verirken, sık sık ceza sahası içine kat ederek Gomis'in indireceği toplarda gol aramasını istedi.Teknik heyetin üzerinde durduğu bir diğer konu ise şut... Oyuncularının özellikle maçın bazı bölümlerinde kapanan savunmalara karşı kilidi açamadığını gören Terim, oyuncularından bu dakikalarda sorumluluk almasını istedi. Bol bol atılacak şutlarla takımın enerjisinin de yerine geleceğini düşünen İmparator, Alanya, G.Birliği, Kasımpaşa gibi maçları da oyuncularına örnek gösterdi.