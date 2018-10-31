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Fatih Terim'den derbi kararı! Cocu gittiği için...

Galatasaray, Phillip Cocu'nun ayrılması ve sistemsizlik nedeniyle, Fenerbahçe'nin nasıl futbol oynadığını dikkate almayacak, kendi futboluna bakacak.

Kaynak: Milliyet
Fatih Terim'den derbi kararı! Cocu gittiği için...
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31 Ekim 2018 03:50
Galatasaray, Fenerbahçe ile ilgili ilginç bir karar aldı, ezeli rakibini analiz etmeye bile gerek duymadı.

Bu sezon özellikle önemli maçlardan önce rakiplerini yardımcılarına izleten ve buna göre bir oyun planı belirleyen teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe maçını bu kategoriye sokmadı. Ezeli rakiplerinin belli bir oyun formasyonun olmamasından ve sahadaki isimlerin sürekli değişmesinden dolayı bu kararı alan tecrübeli teknik adam, dünden itibaren yardımcılarıyla beraber kendi ekibini masaya yatırdı.

Eldekilere göre

Fenerbahçe'deki teknik adam kaosu, Phillip Cocu'nun görevinden ayrılmasını da dikkate alan Fatih Terim, rakibi bırakıp, kendi futbollarına odaklanacak. Sarı-lacivertlilere karşı kesinlikle özel önlem almayı düşünmeyen Terim ve kurmayları, ellerindeki malzemeye göre hareket edecek.

Fernando hariç oynama olasılığı bulunan futbolculardan gelen güzel haberlerle biraz olsun rahatlayan sarı-kırmızılı teknik kadro, derbinin taktik planına bugünden itibaren karar verecek. Derbiyle birlikte yeniden ayağa kalkıp, son günlerdeki kötü sonuçların izlerini silmeyi amaçlayan sarı-kırmızılıların teknik patronu, kendi futbolunu rakibe kabul ettirmeye çalışacak.

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