Fatih Terim'den derbi kararı! Cocu gittiği için...

, Fenerbahçe ile ilgili ilginç bir karar aldı, ezeli rakibini analiz etmeye bile gerek duymadı.Bu sezon özellikle önemli maçlardan önce rakiplerini yardımcılarına izleten ve buna göre bir oyun planı belirleyen teknik direktör, Fenerbahçe maçını bu kategoriye sokmadı. Ezeli rakiplerinin belli bir oyun formasyonun olmamasından ve sahadaki isimlerin sürekli değişmesinden dolayı bu kararı alan tecrübeli teknik adam, dünden itibaren yardımcılarıyla beraber kendi ekibini masaya yatırdı.Fenerbahçe'deki teknik adam kaosu, Phillip Cocu'nun görevinden ayrılmasını da dikkate alan Fatih Terim, rakibi bırakıp, kendi futbollarına odaklanacak. Sarı-lacivertlilere karşı kesinlikle özel önlem almayı düşünmeyen Terim ve kurmayları, ellerindeki malzemeye göre hareket edecek.Fernando hariç oynama olasılığı bulunan futbolculardan gelen güzel haberlerle biraz olsun rahatlayan sarı-kırmızılı teknik kadro, derbinin taktik planına bugünden itibaren karar verecek. Derbiyle birlikte yeniden ayağa kalkıp, son günlerdeki kötü sonuçların izlerini silmeyi amaçlayan sarı-kırmızılıların teknik patronu, kendi futbolunu rakibe kabul ettirmeye çalışacak.