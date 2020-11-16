Fatih Terim'den De La Cruz'a yakın takip

Milli arada boş durmayan Fatih Terim, Kolombiya-Uruguay maçında televizyon başına geçti ve De La Cruz'u yakından takip etti.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'den De La Cruz'a yakın takip
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16 Kasım 2020 12:25
Fatih Terim, Kolombiya-Uruguay maçında televizyon başına geçti ve Uruguaylı sol açık De La Cruz'u yakından takip etti.

Uruguay'ın 23 yaşındaki sol ayaklı sağ kanat oyuncusu gelişime açık görülürken sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması da cazip bulundu.

Falcao ve Muslera'nın sakatlıkları nedeniyle forma giyemedikleri maçı Uruguay 3-0 kazanırken De La Cruz, ilk 11'de forma giydi ve 45 dakika oynadı.

River Plate forması giyen 23 yaşındaki Nicolas De La Cruz, kariyerinde çıktığı 121 resmi maçta 21 gol atıp 25 asist yaptı.



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