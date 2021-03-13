Fatih Terim'den büyük sürpriz: Emre Akbaba

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Kayserispor karşısında kadroda büyük bir sürprize imza atarak Emre Akbaba'ya ilk 11'de görev verdi.Galatasaray'ın oynadığı son 4 maçta da 21 kişilik maç kadrosuna giremeyen ve son olarak 29 Ocak'ta oynanan Gaziantep FK maçında ilk 11'de maça başlayan Emre Akbaba, 43 gün aradan sonra ilk kez bir maça 11'de başladı.Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana beklentileri karşılayamayan ve sarı-kırmızılı taraftarları hayal kırıklığına uğratan Emre Akbaba'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.Fatih Terim tarafından son bir şans daha verilen Emre Akbaba'nın Kayserispor karşısındaki performansı sarı-kırmızılı takımdaki geleceği adına da büyük önem taşıyor.