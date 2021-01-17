Fatih Terim'den bu sezon bir ilk; Etebo

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Beşiktaş karşısında ilk 11'de büyük bir sürprize imza atarak Etebo'yu sahaya sürdü. Sarı-kırmızılı takım ile olan sözleşmesi feshedilmesi beklenen Etebo'yu Beşiktaş derbisinde ilk 11'de görevlendiren Fatih Terim, Emre Kılınç'ı yedek kulübesinde oturttu.



Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda ilk kez bu 11'i sahaya sürdü. Galatasaray, Etebo, Taylan ve Belhanda üçlüsü ile daha önce Kasımpaşa maçının ilk 45 dakikası ve Başakşehir maçının son 18 dakikasında oynamıştı.



