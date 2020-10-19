Fatih Terim'den Belhanda ve Feghouli sözleri

Galatasaray teknik patronu Fatih Terim, Feghouili ve Belhanda hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Fatih Terim'den Belhanda ve Feghouli sözleri
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19 Ekim 2020 23:09
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Alanyaspor'a 2-1 yenildikleri maçın ardından konuştu ve Feghouili ile Belhanda'nın maça yedek kulübesinde başlamasını değerlendirdi.

"Belhanda ve Feghouili maaşında indirim yapmadı, sayın başkanın ifadeleri doğrudur ama benim bir ceza verme gibi bir durumumuz olamaz. Ekonomi ayrı, sportif ayrı bir durum. Bu arkadaşlar uzun yoldan geldiler, teknik olarak oynatmadık. Ben, yönetim ile oyuncu arasındaki ekonomik duruma müdahil olmam, herhangi bir ceza da vermem; dolayısıyla iki oyuncumuz da bugün yedek soyundu."



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