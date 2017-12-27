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Galatasaray'ın başına yeniden geçen'in, Türkiye Futbol federasyonu ile tazminat davası devam ederken, Milliyet Gazetesi'nin önemli yazarlarından Atilla Gökçe, deneyimli teknik adamla ilgili olarak çarpıcı bir yazı kaleme aldı."Fatih Terim'in yeniden işbaşı yapması "vaka-i hayriye", hayırlı bir olaydır. Futbola vereceği hizmetin akamete -kesintiye- uğraması sadece kendi için değil, ülke futbolunun da zararına olurdu.Bu arada itiraz sesleri de yükseliyor tabii... Örneğin değerli dostum Fatih Altaylı, Fatih Kuşçu ile yaptığı programda "Galatasaray'ın etik anlayışı yok mudur? Futbol Federasyonu'nun görevden uzaklaştırdığı bir hoca, yaptığı yanlışın bedelini ödemiş mi oluyor? Aynı sezonda Galatasaray'da işbaşı yapması ne kadar etiktir? Ben olsam Fatih Hoca'yı Galatasaray'a getirmezdim" diyor.Galatasaray taraftarları içinde Fatih Hoca'nın gelişini bayram gibi kutlayanların yanı sıra kuşkuyla karşılayanların da olması gayet normaldir. Önemli olan yaşadıklarımızdan hep birlikte ders çıkarıp çıkaramadığımızdır.Fatih Terim, iki günlük antrenmanla, taşların yerini de fazla oynatmadan biraz "motivasyon", biraz da "taktik dokunuşlarla" TT Arena'daki Göztepe maçını 3-1 kazandı. Taraftar da özlediği heyecanı ve başarıyı doya doya yaşadı. İlk yarının sonunda tatile giren takım, şimdi lider Başakşehir'in 1 puan gerisinde... Şampiyonluk için hiç de umutsuz değil!Bu arada basına açık toplantıda söyledikleri de önemli:TFF avukatlarının mahkemeye verdikleri dilekçede ise" ileri sürülüyor. Avukatların verdiği dilekçelerde Terim'le uzlaşma zemini arandığını hissettim. Bakalım, hakimler ne karar verecek?"