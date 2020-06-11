Fatih Terim'den başkanlık açıklaması

Adı son günlerde Galatasaray'a başkan olmak istediği iddiasıyla gündeme gelen teknik direktör Fatih Terim'in, yakın çevresiyle görüşmede sitemde bulunduğu öğrenildi.Tecrübeli çalıştırıcının, "Tam da Sayın Başkanımız Mustafa Cengiz'in rahatsızlık yaşadığı günlerde bunların konuşulması hiç hoş değil. Benim şu an öyle bir gündemim yok, zaten olamaz da. Tek konsantre olduğumuz konu lig şampiyonluğu. Ayrıca Sayın Başkan'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyorum. Galatasaray'da başkanlık koltuğu en onur verici makamlardan biridir ama şu günlerde bunların konuşulması beni çok rahatsız ediyor" ifadelerini kullandığı dile getirildi.Milliyet Gazetesi Spor yazarı Attila Gökçe bugünkü yazısında son günlerde yüksek sesle konuşulmaya başlanan Fatih Terim ve Galatasaray Başkanlığı hakkında çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Attila Gökçe, Fatih Terim'in başkanlık yanıtını paylaştı."Mustafa Cengiz'in "kritik" ameliyatları başarıyla geçmesine rağmen 2021 Mayıs'ındaki kongre için sessiz ve derinden hazırlıklar yapıldığını duyuyorum. Nevzat Dindar'ın kulis haberleri dikkat çekici. Fatih Terim'i de başkanlığa hazırlayanlar var. Onlardan biri TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik. Bir-iki yıl önce uçak yolculuğunda Erzik'in, Terim'e "Galatasaray başkanlığına hazırlanmalısın" dediğini biliyorum. Aylar sonra yine başka bir uçuşta Terim'in "Artık başkanlığı düşünmeye başladım" biçiminde Erzik'e geri dönüş yaptığını da öğrendim. En taze bilgi, Galatasaray "büyüklerinden birinin" de şu süreçte Terim'e adaylığı önermesi. Fatih Terim öneriyi sıcak karşılamamış; "Böyle bir dönemde asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak. Sonrasını da zamansız ve yanlış buluyorum" demiş"