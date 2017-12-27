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Fatih Terim'den Asamoah ve transfer sözleri

Fatih Terim, Bucaspor maçının ardından transfer konusunda çok önemli açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Fatih Terim'den Asamoah ve transfer sözleri
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26 Aralık 2017 23:18
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kupa maçının ardından transfer konusunda da önemli açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim, Juventus'tan Kwadwo Asamoah'ın transferi hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı.

Asamoah ile kendisinden önce iletişime geçildiğini kaydeden Terim, Asamoah'ı beğendiğini, ancak transferin gerçekleşmeme ihtimali de olduğunu kaydederken; ''Sol tarafta eksik var, belki atağa bir oyuncu düşünüyoruz. Bazen aklımızda olmayan bir imkan çıkabilir. Çok fazla bir şey harcatmadan, akılcı şekilde bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Asamoah benden önce gelişmiş ve ilişkiyi anlattıklarında gelebilir gibi bir ümit vardı ama, olmayabilir diye bir şerh koymak lazım oraya. Doğru bir transfer, iyi bir oyuncu, ümit ediyorum devre arası olur. Asamoah'ın alternatifini de düşünmemiz lazım, ikinciyi de, üçüncüyü de, ki neredeyse yok. Bugün Lato iyi oynamasına rağmen. İlişkilerimizi kullanacağız derken, sadece İtalya değil. Her yerde arkadaşımız var. Satılık, kiralık, ne var bakıyoruz.'' diye konuştu.

GALATASARAY'IN SOL BEK ADAYLARI

1) Asamoah (29)
Kulüp: Juventus
Sözleşme bitiş: 30.06.2018
Bu sezon: 9 maç, 1 asist

2) Filipe Luis (32)
Kulüp: A. Madrid
Sözleşme bitiş: 30.06.2019
Bu sezon: 18 maç, 1 gol, 1 asist

3) Aziz Behich (27)
Kulüp: Bursaspor
Sözleşme bitiş: 30.06.2019
Bu sezon: 16 maç, 5 gol, 1 asist

4) Lionel Carole (26)
Kulüp: Sevilla (Kiralık )
Sözleşme bitiş: 31.05.2018
Bu sezon: 8 maç, 1 asist

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