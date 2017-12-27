Teknik Direktörü, kupa maçının ardından transfer konusunda da önemli açıklamalarda bulundu., Juventus'tan Kwadwo Asamoah'ın transferi hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı.Asamoah ile kendisinden önce iletişime geçildiğini kaydeden Terim, Asamoah'ı beğendiğini, ancak transferin gerçekleşmeme ihtimali de olduğunu kaydederken; ''Sol tarafta eksik var, belki atağa bir oyuncu düşünüyoruz. Bazen aklımızda olmayan bir imkan çıkabilir. Çok fazla bir şey harcatmadan, akılcı şekilde bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Asamoah benden önce gelişmiş ve ilişkiyi anlattıklarında gelebilir gibi bir ümit vardı ama, olmayabilir diye bir şerh koymak lazım oraya. Doğru bir transfer, iyi bir oyuncu, ümit ediyorum devre arası olur. Asamoah'ın alternatifini de düşünmemiz lazım, ikinciyi de, üçüncüyü de, ki neredeyse yok. Bugün Lato iyi oynamasına rağmen. İlişkilerimizi kullanacağız derken, sadece İtalya değil. Her yerde arkadaşımız var. Satılık, kiralık, ne var bakıyoruz.'' diye konuştu.Kulüp: JuventusSözleşme bitiş: 30.06.2018Bu sezon: 9 maç, 1 asistKulüp: A. MadridSözleşme bitiş: 30.06.2019Bu sezon: 18 maç, 1 gol, 1 asistKulüp: BursasporSözleşme bitiş: 30.06.2019Bu sezon: 16 maç, 5 gol, 1 asistKulüp: Sevilla (Kiralık )Sözleşme bitiş: 31.05.2018Bu sezon: 8 maç, 1 asist