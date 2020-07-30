Fatih Terim'den Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan'a mesaj

Cim-Bom'da kadroda bulunan oyunculara ve anlaşma sağlanan isimlere tatil dönemini boş geçirmemeleri söylendi.



Geride bıraktığımız sezon kampa geç katılmalar nedeniyle iyi bir hazırlık süreci geçiremeyen ve bunun sıkıntılarını dönem içinde yaşayan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim aynı problemleri yaşamak istemiyor.



Başta Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan olmak üzere anlaşma sağlanan isimlerin sosyal medyadan çalıştıklarına dair görüntüler de mesajın yerine ulaştığını gösteriyor.



