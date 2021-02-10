Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PFDK tarafından Fenerbahçe maçı sonrasında soyunma odasındaki küfürlü ifadeleri nedeniyle 2 maç ceza verilen Arda Turan için konuştu ve tepki gösterdi.



Arda'nın sözlerinin içinde adı geçtiği için ceza çıktığını söyleyen deneyimli hoca, "İçinde Fatih Terim adı geçtiyse, herhalde az vermeyelim, yakışmaz demişlerdir. Öyle düşündüler diye varsayıyorum her zaman olduğu gibi. Emsali, örneği olmayan bir karar ama Galatasaray forması giymesi, ceza alması için, hatta ağır ceza alması için yeterli. Yapılan birçok hukuksuzluk için ben bekliyorum. Ne ceza var, ne sevk etme var, ne herhangi bir kurumun açıklaması var... Belki de ödül verecekler. Birdenbire, takımımızın en iyilerinden olan takım kaptanımız, 2-5 arası cezadan en son 2'ye düşüyor. Fatih Terim adı geçince ayıp olmasın, alınırlar diyorlar ve fazla veriyorlar herhalde." diye konuştu.



Fenerbahçe'ye derbideki küfürlü tezahüratlar nedeniyle ceza gelmediğini vurgulayan Fatih Terim, "Arda Turan kararının bir tane örneği yok değil mi? Soyunma odası mahrem yeridir, oyuncuların evi gibidir. Dünyanın çeşitli ülkelerinde şampiyonluklardan sonra soyunma odasına kim girerse girsin, tavrını ve istifini bozmamıştır. O kadar rahat hareket ederler. Bundan önce kimse ceza almamış, Arda Turan'ın Galatasaraylı olması, ceza alması için yeterli gibi duruyor. Bir konunun içinde Fatih Terim geçiyorsa, 'Az ceza verirsek ayıp olur, yakışmaz'. herhalde diyerek ayıp olmasın diye yaptılar sanırım. Birden bire, maçtan bir gün önce karar açıklanıyor. Acil ceza istiyoruz... 2 maç ceza geliyor. Saha içinde, tribünde yapılana bakıyorum, ne sevk, ne ceza, ne açıklama var! Ama birden bire Arda'ya ceza var. Enteresan... bana değil, ben açık ve aleni söylüyorum zaten. Bakalım ne olacak. Bundan öncekiler gibi çok adil durmuyor. Sevkleri, açıklamaları, cezaları takip ediyoruz." mesajını iletti.



