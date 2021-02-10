Fatih Terim'den Arda Turan tepkisi: 'Örneği yok'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PFDK tarafından Fenerbahçe maçı sonrasında soyunma odasındaki küfürlü ifadeleri nedeniyle 2 maç ceza verilen Arda Turan için konuştu ve tepki gösterdi.



Arda'nın sözlerinin içinde adı geçtiği için ceza çıktığını söyleyen deneyimli hoca, "İçinde Fatih Terim adı geçtiyse, herhalde az vermeyelim, yakışmaz demişlerdir. Öyle düşündüler diye varsayıyorum her zaman olduğu gibi. Emsali, örneği olmayan bir karar ama Galatasaray forması giymesi, ceza alması için, hatta ağır ceza alması için yeterli. Yapılan birçok hukuksuzluk için ben bekliyorum. Ne ceza var, ne sevk etme var, ne herhangi bir kurumun açıklaması var... Belki de ödül verecekler. Birdenbire, takımımızın en iyilerinden olan takım kaptanımız, 2-5 arası cezadan en son 2'ye düşüyor. Fatih Terim adı geçince ayıp olmasın, alınırlar diyorlar ve fazla veriyorlar herhalde." diye konuştu.



