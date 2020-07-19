Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Arda Turan hakkında çıkan haberler ve sarı-kırmızılı kulübün yaptığı açıklama hakkında konuştu.



Kasıtlı olarak bazı haberlerin yaptırıldığını ve bu haberleri kimlerin yaptırdığının bulunması gerektiğinin vurgulayan Terim, "Maçtan önce, yine kamp günü ve yine bir asılsız haber. Kulüp açıklama yaptı. Ancak merak ettiğim bir konu var, kulübümüzü bu açıklamaya mecbur bırakan, zorunda bırakan bu haberleri bırakan kim. Bana göre esas konu bu? Merak ettiğim konu bu? Ben ettiğim gibi birçok Galatasaraylı da merak etmeli. İki günde bir, her gün kulüpten açıklama yapılıyor. Özellikle dünkü Arda konusu... Bu haberleri veren ve verenler kim? Buraya bakmakta yarar var" dedi.



