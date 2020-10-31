Fatih Terim'den Ankaragücü maçı motivasyonu

Süper Lig'de kötü gidişe Erzurum'da 'dur' diyen Galatasaray milli araya 3 maçlık galibiyet serisi ile girmenin planlarını yapıyor. Bugün sahasında A.Gücü ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, oyuncularına hem uyarıda bulundu hem de hedef gösterdi.



Ankaragücü ve Sivasspor karşılaşmalarında 6 puan isteyen İmparator, "Puan kaybetme kotamızı doldurduk. Artık üst üste galibiyetlerle zirveye çıkmalıyız. Rakibin ligdeki durumu sizi rehavete sokmasın. Zor bir maç olacak" dedi.



DİAGNE VE FEGHOULİ İLK 11'E



Bu arada G.Saray'da cezalı Falcao ve tedavisi süren Belhanda'nın dışında Kovid-19 testi pozitif çıkan altyapıdaki genç oyunculardan biri Ankaragücü kadrosunda olmayacak.



Belhanda ve Falcao'nun yerine Feghouli ile Diagne'nin ilk 11'e girmesi bekleniyor. Cezası biten Etebo da Ömer'den formayı alabilir.



