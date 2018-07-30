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Fatih Terim'den Ancelotti'ye transfer telefonu

Fatih Terim, Napoli forması giyen Rod'u transfer etmek için İtalyan ekibin yeni hocası Carlo Ancelotti'yi aradı.

Fatih Terim'den Ancelotti'ye transfer telefonu
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30 Temmuz 2018 07:28
Galatasaray, Ndiaye ve Emre Akbaba girişimlerinde aşama kaydedilememesi üzerine, Napoli'den Marko Rog'a yöneldi.

23 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu için bizzat Fatih Terim devreye girdi. Yakın dostu olan Napoli'nin hocası Ancelotti'yi arayan Terim, Rog'u kiralamak istediğini söyledi.

Ancelotti onay verince Terim bu kez de futbolcuyu ikna etmek için vatandaşı Slaven Bilic'e başvurdu.

Bilic de Rog'la görüşerek, bir sezon Galatasaray'la Devler Ligi'nde oynamasının kendisi için önemli bir aşama olabileceğini anlattı. Galatasaray şimdi Rog'un vereceği kararı bekliyor.

Napoli'nin 17 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Rog, geçen sezon mavi-beyazlı ekibin formasıyla Serie A'da 26 maçta görev yaptı.



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