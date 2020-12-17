Fatih Terim'den Ali Yavuz Kol'a geçer not!

Darıca Gençlerbirliği ile yapılan kupa maçında ilk 11'de forma giyen Ali Yavuz Kol gol atamasa da performansı ile göz doldurdu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'den Ali Yavuz Kol'a geçer not!
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17 Aralık 2020 08:02
19 yaşındaki forvet Ali Yavuz Kol, mücadeleci futbolu, enerjisi ve fizik gücüyle dikkat çekti.

Teknik Direktör Fatih Terim'in ligde bu sezon 6 maçta kadroya aldığı ve 3'ünde de çeşitli süreler verdiği genç futbolcuda büyük bir potansiyel gördüğü öğrenildi. Takımdaki forvet kısırlığında Ali Yavuz Kol'un gelişimine önem veren tecrübeli hocanın, genç futbolcuyu verilen süreleri arttırmayı planladığı belirtildi.

2024'e kadar sözleşmesi bulunan geçen sezon Tarsus İdman Yurdu'na kiralanan Ali Yavuz, 2. Lig'de 9 gollük bir performans sergilemişti.



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