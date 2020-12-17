19 yaşındaki forvet Ali Yavuz Kol, mücadeleci futbolu, enerjisi ve fizik gücüyle dikkat çekti.



Teknik Direktör Fatih Terim'in ligde bu sezon 6 maçta kadroya aldığı ve 3'ünde de çeşitli süreler verdiği genç futbolcuda büyük bir potansiyel gördüğü öğrenildi. Takımdaki forvet kısırlığında Ali Yavuz Kol'un gelişimine önem veren tecrübeli hocanın, genç futbolcuyu verilen süreleri arttırmayı planladığı belirtildi.



2024'e kadar sözleşmesi bulunan geçen sezon Tarsus İdman Yurdu'na kiralanan Ali Yavuz, 2. Lig'de 9 gollük bir performans sergilemişti.



