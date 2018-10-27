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Fatih Terim'den Ahmet Çalık sürprizi!

Maicon'un form durumundan hiç memnun olmayan Fatih Terim, Malatya deplasmanında Ahmet Çalık'a şans vermeyi düşünüyor.

Kaynak: Takvim
Fatih Terim'den Ahmet Çalık sürprizi!
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27 Ekim 2018 04:21
Yeni Malatya maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da takımın sahaya nasıl bir 11'le çıkacağı merak konusu...

Maicon'un form durumundan hiç memnun olmayan Fatih Terim'in Malatya'da Ahmet Çalık'ı oynatmayı düşündüğü öğrenildi.

Sağ bekte ise Schalke maçında sahada olan Linnes'in yerine Mariano görev yapacak.

Schalke 04 karşısında Galatasaray'ın ayakta kalan nadir isimlerinden biri Linnes, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en çok top kapan oyuncular istatistiğinde 3. sırada yer aldı.



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