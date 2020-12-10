Fatih Terim'den adım adım değişim: Önce kupa!

Galatasaray kupa mesaisinde kadro revizyonuna gidiyor. Önümüzdeki hafta içi Darıca Gençlerbirliği ile Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacak olan Galatasaray'da, kadroda bazı değişiklikler olacak.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fatih Terim'den adım adım değişim: Önce kupa!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Aralık 2020 10:08
Galatasaray, yoğun maç trafiğinde kadrosunu ekonomik kullanmak için çeşitli formüller arıyor.

Geride kalan haftalarda sakatlık ve kovid-19 vakaları nedeniyle eksik kadrolarla mücadele eden bu olumsuzluğa rağmen ligdeki 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Sarı-Kırmızılılar yeni planlar peşinde. Bu planların önemli isimlerinden biri de uzun süredir takımdan ayrı kalan Younes Belhanda...

Koronavirüsü ve karantina sürecini atlatarak takıma katılan Belhanda'nın, kupayla birlikte ilk 11'deki yerine döneceği bildirildi. Faslı yıldızın Darıca maçında sahaya çıkan 11'de yer bulmasına kesin gözüyle bakılıyor.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için