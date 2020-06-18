Fatih Terim'den Adem Büyük'e ikaz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kırmızı kart gören Adem Büyük'le görüştü.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Fatih Terim'den Adem Büyük'e ikaz
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18 Haziran 2020 11:17
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu haftaki Gaziantep maçında oynamayacak olan Adem Büyük'le görüştü.

Sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim, Adem Büyük ile yaptığı görüşmede futbolcusunu uyardı.

Fatih Terim'in Adem Büyük'e, "Sinirlerine hakim olmalısın" dediği öğrenildi.



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