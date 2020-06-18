Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu haftaki Gaziantep maçında oynamayacak olan Adem Büyük'le görüştü.
Sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim, Adem Büyük ile yaptığı görüşmede futbolcusunu uyardı.
Fatih Terim'in Adem Büyük'e, "Sinirlerine hakim olmalısın" dediği öğrenildi.
Sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim, Adem Büyük ile yaptığı görüşmede futbolcusunu uyardı.
Fatih Terim'in Adem Büyük'e, "Sinirlerine hakim olmalısın" dediği öğrenildi.