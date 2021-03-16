Galatasaray'da Kayseri maçıyla beraber saha içinde formasyonda yaşanan büyük değişimin ayrıntıları belli oldu. Sarı-kırmızılıların sahaya çıktığı 4-1-2-1-2 kurgu, akıllara 2013'ü getirdi.Falcao ve Muhammed'i aynı anda sahaya süren Teknik Direktör Fatih Terim, aslında geçmişte de zaman zaman tercih ettiği bir kurguya dönmüştü. 8 yıl önce, Şampiyonlar Ligi'nde Schalke deplasmanında 3-2 kazanarak adını çeyrek finale yazdıran Galatasaray'da Terim, bu karşılaşmada da 4-1-2-1-2 oynatmıştı.Kalede o gün yine Muslera vardı, bugün de... Savunma kurgusunda Eboue, Semih, Dany, Riera dörtlüsü ile oynayan sarı-kırmızılıların 8 yıl sonraki defans bloğunda Yedlin, Luyindama, Marcao ve Saracchi görev aldı.Savunmanın hemen önünde Melo'nun yerine Taylan forma giyerken, öndeki ikilide ise Hamit-Selçuk İnan'ın yerine Gedson Ferhandes ile Emre Kılınç oynadı.Yıllar önce iki forvetin arkasında 10 numara pozisyonunda Sneijder'i tercih eden Fatih Terim, eski düzene dönmesiyle bu rolü Emre Akbaba'ya verdi. Drogba ve Burak Yılmaz'lı forvet hattının yerini ise Kayseri'de Falcao ile Muhammed aldı.Sonuçta da G.Saray oldukça ofansif gözüken ve çok sayıda futbolcunun pozisyona girmesiyle keyif veren bir yapıya büründü.