Fatih Terim'den 6 Milyon TL'lik indirim!

Koronavirüs salgını nedeniyle saha içi ve dışında ağır darbe alan Galatasaray'da takım giderlerinden yüzde 15 kısıtlama yapılmıştı. Sarı-kırmızılılarda futbolculardan sonra teknik direktör Fatih Terim de taşın altına elini koydu.Yıllık 18 milyon TL kazanan Fatih Terim, kulübün içinde bulunduğu durum nedeniyle 6 milyon TL'lik indirime gitti.Tecrübeli çalıştırıcı, yeni transferlere de uçuk ücretler verilmesini istemiyor. Yönetim, yeni sezonda 60 milyon euro'luk takım giderini 40 milyon euro'ya indirmeyi planlıyor.