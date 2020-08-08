Fatih Terim'den 6 Milyon TL'lik indirim!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 18 milyon TL'lik maaşının üçte birinden vazgeçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Fatih Terim'den 6 Milyon TL'lik indirim!
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08 Ağustos 2020 10:07
Koronavirüs salgını nedeniyle saha içi ve dışında ağır darbe alan Galatasaray'da takım giderlerinden yüzde 15 kısıtlama yapılmıştı. Sarı-kırmızılılarda futbolculardan sonra teknik direktör Fatih Terim de taşın altına elini koydu.

Yıllık 18 milyon TL kazanan Fatih Terim, kulübün içinde bulunduğu durum nedeniyle 6 milyon TL'lik indirime gitti.

Tecrübeli çalıştırıcı, yeni transferlere de uçuk ücretler verilmesini istemiyor. Yönetim, yeni sezonda 60 milyon euro'luk takım giderini 40 milyon euro'ya indirmeyi planlıyor.




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