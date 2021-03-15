Fatih Terim'den 3 şifre: 11 final, 11 galibiyet, 23. şampiyonluk

Ankaragücü yenilgisi ve Sivas beraberliği sonrasında zirve yarışında yara alan Cim Bom, Kayseri engelini 3 farkla geçince yeniden gözünü en tepeye dikti.



Sarı-Kırmızılılar'ın teknik patronu Fatih Terim de maçın ardından soyunma odasında öğrencilerine hedeflerini açıkladı. İyi bir oyunla kazandıklarını belirten tecrübeli hoca şu ifadeleri kullandı:



'Mücadeleye devam edeceğiz'



"Bizim hedefimiz 11'de 11. Bunu yapabilecek bir takımız, bizim genlerimizde bu gibi seriler var. Bu konuda size inancım tam. Çalışmaya ve mücadele etmeye devam edersek işimiz kolaylaşacaktır. Her geçen gün daha kararlı bir şekilde yolumuza bakacağız ve sezon sonunda bu ipi biz göğüsleyeceğiz."



Eşiyle gençleri izledi



Koronavirüs salgını sebebiyle uzun süre ertelenen ve bu hafta başlayan U19 Gelişim Ligi'nde Galatasaray ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçı Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, eşi Fulya Terim ve takım kaptanlarından Arda Turan takip etti. Aslan'ın gençleri Eren Aydın (2) ve Sarper Çağlar'ın golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.



