Savunmayı buldu!

6 Ekim'deki Antalya maçından bu yana resmi karşılaşmalarda kazanamayan Galatasaray, galibiyet özlemine salı günü Almanya'da son vermek amacında.Performans anlamında düşüşe geçen takımını ayağa kaldırmayı hedefleyen Fatih Terim, kadroda bir takım değişiklikler yapmayı planlıyor.Öncelikle Nagatomo'nun yokluğunda Ömer Bayram'dan istediği verimi alamayan Terim, Martin Linnes'i savunmanın soluna kaydırmaya hazırlanıyor.Ligde cezalı olduğu için oynayamayan Mariano, Schalke karşısında sağ beke dönecek.Fatih hoca esas sürprizi ise Rodrigues ile yapabilir. Ligde 6 haftadır skora katkı sağlayamayan Rodrigues oldukça formsuz. Terim, kanatlarda Onyekuru ve Feghouli'yle başlama fikrinde.Savunmada ideal ikilisini bulan Fatih hoca, Ozan Kabak-Serdar Aziz'den vazgeçmeyecek.Orta sahanın merkezi ise Fernando'ya bağlı. Brezilyalı yıldız yetişmezse yine Donk-Ndiaye ikilisi göbekte forma giyecek.İleri uçta da Eren Derdiyok'un sakatlığında mecburen Sinan Gümüş oynayacak.