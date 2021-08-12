Fatih Terim: 'Zorlukların üstesinden geleceğiz'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, St. Johnstone'u 4-2 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kaldıkları maçın ardından konuştu.



"OYUNCULAR TURU KAFASINA KOYDU"



Oyuncuların istekli göründüğünü belirten deneyimli hoca, "Oyuncularımız turu geçmeyi kafasına koymuştu. O zaman Galatasaray daha çok zevk veriyor. Rakip çok kaliteli oyunculardan kurulu değil ama mesele turu geçmek. Mesele moral. Bugünden memnunum. Daha da iyi olacağız." dedi.



"BÖYLE İYİ TAKIM OLUNUYOR"



Zorlukları aşacaklarını kaydeden Fatih Terim, "Buradan 4,5 saat uçacağız. Kolay değil. 20-25 derece farklılık yaşıyoruz. Adapte olmak kolay değil. Ama zorlukların üstesinden geleceğiz. Böyle iyi takım olunuyor. Mazeretleri sıralamadan, en iyisini yapmalıyız. Bizim ve oyuncuların karakteri olmalı. Böyle karakter koyarsanız, hem iyi oynarsınız, hem de kazanırsınız." ifadelerini kullandı.



"BAZI YERLERDEN GEÇMEK GEREK"



Oyunun kontrolünü ellerinde tuttuklarını söyleyen teknik adam, "Takımımızın kalitesi daha önde ama yaşadığımız bazı sıkıntılar buradaki maçın daha kritik olmasını maalesef sağladı. Bu taraflarda elenmişliğimiz de var, biz dahil. Kötü goller, pozisyonsuz gol yemek hoş olmadı ama genel olarak oyunu domine eden bir görüntü sergiledik. Mesele geçmek, moral, ileriye umut taşımak. Bir yerlere gitmek için bazı yerlerden geçmek gerekiyor." diye konuştu.



"GELENLER; GİDENLER OLACAK"



Basın toplantısında açıklamalar yapan Terim "Kötü goller yiyoruz. Faul de olabilir ama pozisyon oraya gelmemeli. Maçın artısı, pas trafiği, bol gol pozisyonu. Birkaç maçtır kazaya uğrayan, olağanüstü hallerle goller yiyen Galatasaray, bu kez daha bütün, takım gibi oynadı. Oyunu domine ettik. Gelenler, gidenler olacak. Bazı şeyleri düzelteceğiz. İyi olduğumuz şeyleri de tavana vurduracağız." dedi.



"FEGHOULI'Yİ KAZANABİLİRSEK, KAZANACAĞIZ"



Üçüncü golü atan Sofiane Feghouli hakkında da konuşan Terim "Sofiane Feghouli ile şampiyonluklar yaşadık. Oyuncularımız gitse de kalsa da ihtiyacımız olan oyuncularla oynamaya devam ediyoruz. Feghouli'yi iki değişik pozisyonda oynattık. Demek biraz konuşmamız gerekiyormuş. Biraz sohbetimiz oldu, olması gerekiyordu. Daha iyi olması için uğraşacağız. Mbaye Diagne de iyi oynadı. Feghouli'yi kazanabilirsek kazanacağız. Oynarken de değişiklikler olabilir. Her şey değişebilir. Çok sayıda oyuncudan faydalanmak istiyorum." açıklamasını yaptı.



"KEREM AKTÜRKOĞLU DAHA DA İYİ OLACAK"



Bir gol ve bir asistle oynayan Kerem Aktürkoğlu hakkında da görüşü istenen Terim "Kerem Aktürkoğlu'nun özel çalışmaları var, bizleri de dinliyor. İlk yarı ile ikinci yarı çok farklı. İkinci yarı da daha etkiliydi. Böyle bir Kerem, bizi çok sevindiriyor. Ona güveniyorum, gelişecek. Her geçen gün rakip için daha tehlikeli oluyor, bizi sevindiriyor. Bunları da hazmedebilecek bir oyuncu. Onu seviyoruz ve diğer genç oyuncular gibi kolluyoruz. Daha da iyi olacak. Pas oyununda, daha iyi oynayan Kerem, çok daha fark yaratabilir." ifadelerini kullandı.



