EZBERE ORTALAR DEĞİL NET PASLAR

"SKOR HER NE OLURSA OLSUN..."

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor ile oynanacak kritik maçta Sofiane Feghouli, Younes Belhanda ve Mbaye Diagne'ye çok güveniyor.Hücumda Galatasaray'ın en yetenekli 3 oyuncusu için Fatih Terim, özel planlar hazırladı ve oyuncuları da birebir görüşmelerle derbiye hazırladı. Diğer oyunculara net talimatlar verilirken, bu 3 oyuncunun belli özgürlükleri ancak daha fazla sorumlulukları olacak.Sağ bek Linnes ve sol bek Nagatomo'ya kanatlardan sürekli bindirme yapma talimatı veren deneyimli teknik adamın, bu ikiliye ezbere ortalamalar yapmamalarını, ya pas vermelerini ya da Diagne'ye net toplar atmalarını istedi.Ayrıca, merkezi Diagne, Onyekuru, Feghouli, Belhanda, Badou Ndiaye ve Selçuk İnan ile baskı altına alacak olan Fatih Terim'in, hızlı verkaçlar ve Alanyaspor maçında olduğu gibi savunma arkasına atılacak ara paslarla net fırsatları arama emri verdiği ifade edildi.İlk yarıda 4-0 kaybedilen derbiyi oyuncularına hatırlatan Galatasaray'ın teknik patronunun, oyuncularından skor ne olursa olsun tempo yapma, konsantre olma ve sürekli golü düşünme talimatı verdiği öğrenildi.