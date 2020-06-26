Galatasaray, salgın sonrası yeniden başlayan ligde peş peşe darbeler aldı. Cim Bom, Rize'ye kaybedip Gaziantep ile berabere kalarak zirve yolunda 8 puan geriye düştü. Bunun yanı sıra Muslera ve Andone sakatlıkları nedeniyle sezonu kapattı.



Son olarak Falcao da sakatlandı ve Başakşehir karşısında görev yapamayacak. Adem Büyük ise kırmızı kart cezalısı. Hücum hattında bu kadar eksik olması, Fatih Terim'i farklı arayışlara yöneltti.



İki senaryo var



İmparator, hafta boyunca idmanda Yunus Akgün ile özel olarak ilgilendi. Terim, Yunus'la sık sık birebir görüşmeler yaptı. Fatih Terim, antrenmanda genç oyuncusunun adeta üzerine titredi.



Başakşehir maçında Onyekuru'nun forvette oynaması ve 19 yaşındaki futbolcunun sol kanada geçmesi bekleniyor. Diğer seçenek ise Yunus'un ileri uçta görev yapması.



