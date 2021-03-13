Fatih Terim: 'Yönetimle konuşacağım, çok iyi transfer olacak'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, devre arasında Brentford'dan kiraladıkları Halil Dervişoğlu'nun takımda kalmasını istediğini söyledi.



Yönetimle bu transfer için konuşacağını kaydeden Terim, "Halil sezon sonuna kadar bizde ama eğer bonservisini alabilirsek, yönetime böyle bir teklifte bulunacağım, bizim için çok iyi transfer olacak. Genç ve yetenekli." ifadelerini kullandı.



Devre arasında takıma katılan Halil, Süper Lig'de henüz ilk 11 şansı bulamazken, 3 maçta 16 dakika süre aldı.



